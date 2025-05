Mato Grosso do Sul registra segundo caso suspeito de gripe aviária em 2025

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) atualizou na noite dessa sexta-feira (23) o painel de monitoramento da Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, confirmando o segundo caso suspeito de gripe aviária em Mato Grosso do Sul neste ano. A nova ocorrência foi registrada no município de Jardim, a cerca de 70 quilômetros de Bonito, que teve um foco confirmado da doença em 2023.

O primeiro caso suspeito deste ano segue em investigação e ocorreu em Angélica, onde uma amostra biológica da ave foi coletada e está sendo analisada por laboratórios especializados.

Casos envolvem criação doméstica

De acordo com o Mapa, as duas ocorrências em apuração envolvem aves de criação doméstica, e não granjas comerciais. A distinção é fundamental, especialmente após o recente caso confirmado em Montenegro (RS), onde a gripe aviária foi detectada em uma propriedade comercial — situação que exige protocolos sanitários mais rigorosos.

Estado descarta impactos no setor produtivo

O secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, afirmou que as suspeitas não afetam o mercado aviário de Mato Grosso do Sul, pois não envolvem aves destinadas ao consumo e ainda estão sob investigação.

Verruck destacou que, se confirmado algum caso positivo, a área será imediatamente isolada para evitar a disseminação do vírus. No caso de Angélica, a ave suspeita já havia morrido após apresentar sintomas compatíveis com a doença.

Sintomas e segurança para a população

O Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV/MS), esclarece que os sintomas da gripe aviária em aves são semelhantes aos de uma gripe comum em humanos, como febre, dificuldade para respirar e apatia, mas destacou que não há risco para a saúde humana no consumo de carne de frango e ovos, nem relatos no mundo de transmissão da gripe aviária entre humanos.

As autoridades sanitárias estaduais e federais seguem monitorando os casos e reforçando a vigilância em criações domésticas, com o objetivo de evitar a propagação do vírus no território sul-mato-grossense.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia maios