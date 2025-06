Semana começa com temperaturas amenas e possibilidade de chuva em Campo Grande e interior de MS

A primeira semana de junho em Mato Grosso do Sul será marcada por temperaturas amenas e instabilidade climática, principalmente em Campo Grande e regiões do interior. Segundo a previsão meteorológica, o tempo será parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas em diversas cidades.

Nesta segunda-feira (2), a Capital amanheceu com céu parcialmente nublado e previsão de pancadas de chuva à tarde. As temperaturas variaram entre 18°C e 28°C, com ventos chegando a 22 km/h e umidade relativa do ar em torno de 46%. A tendência é de que a instabilidade continue no início da semana.

Na terça-feira (3), o tempo permanece semelhante, com céu parcialmente nublado e termômetros oscilando entre 20°C e 29°C. Já na quarta-feira (4), o sol volta a predominar e as temperaturas devem subir, com mínima de 19°C e máxima de 34°C. Na quinta-feira (5), o calor se intensifica ainda mais, com previsão de céu com muitas nuvens e temperaturas entre 20°C e 35°C.

No interior do Estado, o clima também apresenta variações. Em Dourados, o dia começou com céu nublado e a temperatura deve atingir máxima de 24°C, com previsão de pancadas de chuva durante a tarde e à noite.

Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, terá tempo nublado ao longo do dia, com temperaturas entre 15°C e 21°C. Também há previsão de pancadas de chuva isoladas no período da tarde e noite.

Em Três Lagoas, o sol aparece entre muitas nuvens. As temperaturas variam entre 14°C e 27°C, e a umidade relativa do ar deve ficar entre 55% e 85%. Também há possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e à noite.

Corumbá terá sol com poucas nuvens nesta segunda-feira. Os termômetros devem marcar entre 17°C e 27°C, sem previsão de chuva para a região no momento.

A orientação para os próximos dias é manter-se atento às mudanças no tempo e à possibilidade de chuvas localizadas, especialmente durante a tarde e à noite.

Com informações do Inmet

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram