Campo Grande abre a semana com 2.600 vagas de emprego em diversas áreas

A primeira semana de junho começa com boas notícias para quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho em Campo Grande. As principais agências de emprego da cidade, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) e a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), estão oferecendo, nesta segunda-feira (2), um total de 2.600 vagas de emprego em diferentes setores e níveis de escolaridade.

Na Funsat, são 1.815 vagas disponíveis, com destaque para funções como operador de caixa (239 vagas), auxiliar nos serviços de alimentação (231), repositor de mercadorias (179), auxiliar de limpeza (118), operador de processo de produção (100) e auxiliar de linha de produção (55). O atendimento ocorre das 7h às 17h, na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória.

Já a Funtrab oferece 785 oportunidades de emprego nesta segunda. As funções com mais vagas são para auxiliar de limpeza (61), operador de caixa (47), costureira em geral (34), auxiliar de linha de produção (29), auxiliar de logística (20) e promotor de vendas (24). O atendimento na agência estadual é feito das 7h30 às 17h, na Rua 13 de Maio, nº 2.773, no Centro.

A Funtrab também conta com 73 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD) e oito oportunidades de estágio para estudantes do ensino médio e superior. Já a Funsat disponibiliza 1.265 vagas que não exigem experiência profissional e 11 destinadas a PcDs. Há ainda uma vaga temporária para a função de cumim.

Além das agências principais, os interessados podem buscar atendimento em unidades da Rede Fácil, com horários diferenciados: no Aero Rancho, às segundas-feiras, das 8h às 13h; no Guaicurus, às quartas-feiras, das 8h às 13h; e no Bosque dos Ipês, de segunda a sexta-feira, das 10h às 13h e das 14h às 18h.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Por isso, a recomendação é que os candidatos compareçam o quanto antes aos locais de atendimento, levando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho.

