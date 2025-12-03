Homem morre após capotar caminhonete com 1.653 quilos de maconha, na MS-295

Na madrugada desta quarta-feira (3), um homem, de 29 anos, identificado como Celso Patrick Gabilao Marques morreu após capotar a caminhonete que dirigia. O caso aconteceu na MS-295, em Iguatemi, cidade distante 394 quilômetros de Campo Grande. No veículo foram encontrados 1,6 quilos de maconha.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência a Polícia Militar foi acionado para verificar uma caminhonete Amarok abandonada e carregada com entorpecentes. No local, encontraram o veículo enroscado em diversos fios de cerca, e cima de um barranco, com diversos tabletes de maconha no chão.

Ao todo, forma contabilizados 1.653 quilos de maconha, divididos em 65 fardos e centenas de tabletes. Durante a checagem do veículo, foi contatado que ele foi roubado em Paranavaí, no Paraná.

Antes da chegada da polícia, o motorista já havia sido socorrido. Diante disso, os agentes se dirigiram até o Hospital Municipal, mas o homem já havia falecido devido aos ferimentos.