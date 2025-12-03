Atvos compensa emissões de carbono dos MIT Rallies em parceria de sustentabilidade com a Mitsubishi Motors

Produtora de biocombustíveis também esteve presente na última etapa da competição de 2025, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP)

São Paulo, dezembro de 2025 – A A Atvos, uma das líderes na transição energética e entre as maiores produtoras de biocombustíveis do país, e a Mitsubishi Motors renovaram a parceria de sustentabilidade para compensação de carbono gerada no MIT Rallies. A ação abrange os eventos Mitsubishi Cup, Mitsubishi Motorsports, Mitsubishi Outdoor e Mitsubishi Experience, todos certificados com o selo MIT4Zero.

Apenas nas duas últimas temporadas da competição, já foram compensadas mais de 450 toneladas de CO₂. O novo ciclo do acordo, que compreende os campeonatos de 2025 e 2026, reforça o compromisso das empresas com uma mobilidade mais sustentável. As emissões são calculadas com base em inventário elaborado segundo as diretrizes do GHG Protocol, garantindo rastreabilidade e precisão na compensação.

A Atvos também esteve presente na última etapa de 2025, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), com ativações interativas voltadas ao público. “Essa parceria reforça nosso papel como referência em energia limpa e mostra que é possível unir performance e sustentabilidade no esporte a motor”, destaca Fábio Rímoli, gerente-executivo de Comunicação Corporativa & ESG da Atvos. “Seguimos acelerando com responsabilidade, rumo ao carbono zero.”

Para Marcia Neri, diretora de Marketing da Mitsubishi Motors, a iniciativa reflete o compromisso da marca com práticas ambientais responsáveis: “Sabemos que os rallies geram emissões, como qualquer outro evento automotivo. Por isso, ter uma parceira como a Atvos é essencial para garantir que toda a diversão venha acompanhada de consciência e responsabilidade ambiental.” A executiva completa: “É um orgulho ter a Atvos ao nosso lado nessa missão”.

Além da compensação de emissões, a parceria promove ações de educação ambiental e engajamento durante as etapas dos MIT Rallies em todo o Brasil, incentivando o uso de biocombustíveis de baixo impacto e aliado na mitigação das mudanças climáticas.

Em 2025, os MIT Rallies contaram com 27 etapas, passando por diversas cidades em todas as regiões do país. Mais informações sobre o Mundo MIT estão disponíveis neste link.

Atvos e o automobilismo sustentável

A companhia também esteve presente no Rally dos Sertões 2025, o maior rali das Américas. Este ano, a empresa participou com uma equipe própria, a Atvos Bioracing. Os quatro carros movidos a etanol percorreram os 3.482 km da prova por cinco estados brasileiros, subindo ao pódio em diversas categorias. A iniciativa nasceu da parceria de longa data entre Atvos e a Accert Transportes e Logística.

No mesmo rali, a companhia apoiou a equipe feminina FIA Girls On Track Brasil, que conquistou o 2º lugar na categoria SSV CBA, reforçando seu compromisso com a diversidade. A equipe contou com 1.500 litros de etanol e apoio técnico para adaptação do motor ao biocombustível. Desde 2022, a Atvos também apoia a equipe Octanas, do piloto Leo Zettel e o navegador Fred Zettel, que disputam o Campeonato Brasileiro de Rally com um veículo movido a etanol.

Sobre a Atvos

A Atvos é uma das principais produtoras de biocombustíveis do Brasil, e também produz açúcar VHP e energia elétrica limpa e sustentável por meio da biomassa da cana-de-açúcar. A partir desta matéria-prima, a companhia tem capacidade para produzir cerca de 3,3 bilhões de litros de etanol, que podem movimentar 60 milhões de carros compactos; 750 mil toneladas de açúcar VHP, capaz de adoçar mais milhões de festas de aniversário; além de cogerar aproximadamente 4,2 mil GWh de energia elétrica a partir de biomassa, suficiente para abastecer uma população de mais de 20 milhões de pessoas. Com oito unidades agroindustriais localizadas nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, emprega mais de 11 mil pessoas e impacta positivamente o desenvolvimento socioeconômico de 23 municípios.

Como um player relevante na geração de energia limpa e renovável, a empresa é uma das principais emissoras nacionais de CBIOs (Créditos de Descarbonização), tendo renovado a certificação do RenovaBio de todas as suas unidades agroindustriais até 2028. Ainda no campo da sustentabilidade, obteve as certificações ISCC EU, ISCC PLUS, ISCC CORSIA e ISCC CORSIA PLUS, que a habilitam a comercializar produtos derivados da cana-de-açúcar, como os biocombustíveis, para a União Europeia, Ásia e países do Sul Global. Esses selos reforçam sua jornada na liderança na transição energética global. Mais informações clique aqui.