Motorista é presa com 99 kg de maconha escondidos no estepe na MS-306

Uma motorista foi detida na noite de terça-feira (2) durante uma fiscalização do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária na MS-306, região que dá acesso ao trevo da BR-060. Ela transportava tabletes de maconha no veículo.

A condutora, que dirigia um Hyundai HB20 vermelho, foi parada pela equipe e, no momento da abordagem, os policiais sentiram um forte odor de droga. Ao ser questionada, a mulher confessou que levava entorpecentes e informou que havia saído de Campo Grande com destino a Belo Horizonte, onde receberia pagamento pelo transporte.

Durante a vistoria, foram encontrados 115 tabletes de maconha, totalizando 99,05 quilos, escondidos no compartimento do estepe, espaço que havia sido preparado para dificultar a localização do material.

O prejuízo estimado ao crime organizado foi calculado em R$ 233.100.