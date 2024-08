Homem morre após capotamento de carro na MS-156, em Itaporã

Walter Silvestre de Oliveira, de 35 anos, faleceu na manhã deste sábado (31) após um grave acidente na MS-156, em Itaporã, município localizado a 234 quilômetros de Campo Grande. O acidente aconteceu na conhecida “curva do alho”, quando Walter perdeu o controle do veículo, um Fiat preto.

De acordo com as informações preliminares, Walter dirigia o Fiat quando, por razões ainda desconhecidas, perdeu o controle do carro na curva. O veículo capotou diversas vezes e terminou sua trajetória em uma plantação às margens da rodovia. Durante o capotamento, Walter foi arremessado para fora do carro e morreu no local do acidente. O carro, com as quatro rodas para cima, foi encontrado a cerca de 20 metros do corpo da vítima.

No momento do acidente, o veículo estava ocupado apenas pela vítima. A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para investigar as causas do capotamento. A curva do alho é conhecida por ser um ponto crítico na MS-156, e o acidente destaca a importância da atenção e cuidados ao dirigir em trechos de rodovias sinuosas e potencialmente perigosas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais