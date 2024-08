Combinação bife com batatas fritas custa em média R$ 40,00 para o consumidor

Consumidor gasta em média R$ 7,13 no quilo do coxão mole; já a média de preço do legume varia entre R$ 5,98 e R$ 8,1

O famoso bife com batatas fritas está, sem dúvidas, entre um dos pratos de comida mais amado na culinária brasileira. No entanto, a presença desses alimentos na mesa do campo-grandense tem gerado uma certa “indigestão” no orçamento, custa em torno dos R$ 40,00, conforme apontou a pesquisa de preço com itens da cesta básica, realizada semanalmente pelo jornal O Estado. Para o levantamento a reportagem comparou preços em seis supermercados de Campo Grande.

De acordo com preços coletados nesta última sexta-feira (30), para adquirir um quilo de batata, o consumidor gasta em média R$ 7,13 já no quilo do coxão mole, uma das carnes que são feitos o corte para o bife o preço pago é em torno dos R$ 34,00. Os valores em que a batata é comercializada custa entre R$ 5,98 (Fort) e R$ 8,19 (Pires) o que resulta numa diferença de preço de 36,96%. Enquanto a carne custa entre R$ 31,90 (Assaí) e R$ 36,90 (Atacadão).

Item essencial na alimentação, o arroz é outro produto que tem encarecido as ida ao mercado. A pesquisa levou em consideração o pacote de arroz de 5 kg (Tio Lautério) que é vendido entre R$ 24,89 e R$ 29,90 a diferença de preço entre os estabelecimentos é de 20,13%, em média o campo-grandense precisa desembolsar R$ 26,92 na compra do produto. Já o gasto médio para comprar um pacote de feijão de 1 kg é de R$ 5,52. O menor valor encontrado para o produto custa R$ 4,99, mas pode chegar a ser cobrado pelo preço de R$ 6,39, aumento de 28,06% de um ponto para o outro.

O pacote de açúcar refinado de 1 kg (União) é vendido entre R$ 5,69 e R$ 6,65, a variação de preço calculada ficou em 16,86%. Nesta pesquisa o café de 500g (Três Corações) apresentou aumento no preço médio, custando R$ 21,84 nesta semana e R$ 18,46 na pesquisa anterior. Os valores em que o produto é vendido usta entre R$ 19,90 e R$ 22,90 (variação de 15,07%). A cartela de ovos médios com 12 unidades é vendida em torno dos R$ 7,76, os preços variaram entre R$ 6,98 e R$ 9,19.

Ainda na seção do açougue, o quilo do frango congelado custa em média R$ 10,43. A variação de preço da proteína entre os estabelecimentos comerciais é de 68,76%, o quilo é vendido entre R$ 8,29 (Comper e Fort) e R$ 13,99 (Nunes).

No setor de produtos de higiene, o papel higiênico de folha dupla com 12 unidades custa entre R$ 18,90 e R$ 32,99, a diferença de preço ficou em 74,55%. Na capital, o consumidor paga em média R$ 25,00 no pacote. Outro produto que foi observado uma diferença de preço foi o sabonete (Lux) de 90g. O item é comercializado entre R$ 1,49 e R$ 2,99 (100,66% de variação).

Hortifruti

Nesta semana o quilo da cebola é vendido por R$ 5,00, os valores encontrados pela reportagem vão de R$ 3,98 à R$ 5,99. Aumento de 50,50% entre os supermercados. O tomate é vendido em torno dos R$ 4,00, custando entre R$ 2,99 e R$ 4,98, ou seja um aumento de 66,56%. O quilo da banana registrou uma variação de preço de 20,15% um dos valores em que a fruta é ofertada custa entre R$ 6,65 e R$ 7,99.

Por Suzi Jarde

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais