Homem morre após cair do quarto andar de prédio em Corumbá; caso é investigado pela polícia

Um homem de 43 anos morreu após cair do quarto andar do edifício onde morava, no centro de Corumbá, a cerca de 428 quilômetros de Campo Grande, na manhã dessa segunda-feira (5). A queda aconteceu de uma altura aproximada de 15 metros, e a vítima foi encontrada inconsciente na marquise do prédio, em frente ao antigo Cine Anache, um ponto conhecido da região central da cidade.

De acordo com publicação do site Diário Corumbaense, equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Perícia, foram acionadas para prestar socorro. O homem apresentava hemorragia na região da cabeça e diversas fraturas pelo corpo. Mesmo com o rápido atendimento e a remoção ao hospital, ele não resistiu aos ferimentos.

A esposa da vítima, que não estava no local no momento do acidente, relatou à polícia que o marido vinha enfrentando problemas com uso de entorpecentes e que nos últimos dias apresentava comportamento perturbado, com alucinações.

A Polícia Civil investiga o caso para apurar as circunstâncias da queda. Até o momento, não foi confirmado se se trata de um acidente ou possível ato violento. A identidade da vítima não foi divulgada oficialmente.

A perícia foi acionada e realizou os primeiros levantamentos no local, e os laudos devem ajudar a esclarecer o que de fato aconteceu.

