Polícia Civil Apreende Mais de 100 Kg de Pasta Base de Cocaína em Lanchonete de Dourados

Uma operação da Polícia Civil, por meio do SIG (Setor de Investigações Gerais), resultou na apreensão de uma carga milionária de pasta base de cocaína na manhã desta terça-feira (6), em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande. A droga foi encontrada em uma lanchonete localizada na Avenida Hayel Bon Faker, no bairro Jardim Água Boa.

Segundo o delegado Erasmo Cubas, os agentes vinham investigando, há cerca de 10 dias, uma empresa suspeita de servir como fachada para o tráfico de drogas. Durante uma ação de vigilância, os policiais flagraram o descarregamento de caixas de um caminhão frigorífico no estabelecimento, o que levantou suspeitas imediatas.

Ao perceberem a aproximação dos investigadores, dois suspeitos tentaram fugir com o veículo, mas um terceiro foi capturado no local. A dupla em fuga foi detida pouco depois, com apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e de outras forças de segurança, na Avenida Joaquim Teixeira Alves, nas proximidades da Praça do Cinquentenário.

Conforme o site local, Dourados News, ao todo, três homens foram presos: Renan, de 34 anos, morador de Dourados; Anderson, de 37 anos, e Maurício, de 47, ambos residentes em Ponta Porã.

Durante a vistoria, os policiais encontraram diversos tabletes de pasta base de cocaína escondidos entre pacotes de carne transportados nas caixas. A pesagem oficial ainda está em andamento, mas a estimativa é de que a carga supere os 100 quilos da droga.

De acordo com o delegado Cubas, parte do entorpecente seria destinada à distribuição em Dourados, e o restante teria como destino outros estados.

A polícia informou ainda que, até o momento, não há indícios de que os proprietários da lanchonete estivessem diretamente envolvidos com o esquema, mas há suspeitas de que funcionários do local utilizavam a estrutura do estabelecimento para camuflar a operação criminosa.