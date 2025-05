Homem morre após acidente envolvendo carro e moto na BR-158, em Brasilândia

Wallace Monteiro, de 30 anos, voltava de entrega de pães quando foi atingido por veículo em possível ultrapassagem irregular

Um grave acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (2) resultou na morte do vigilante Wallace Monteiro, de 30 anos, na rodovia BR-158, entre as cidades de Brasilândia e Três Lagoas, a cerca de 360 quilômetros da Capital. A colisão foi frontal e envolveu a motocicleta que ele pilotava e um carro de passeio. A condutora do automóvel foi socorrida com ferimentos leves.

De acordo com informações de testemunhas, Wallace seguia de moto no sentido Três Lagoas–Brasilândia, após realizar entregas de pães no reassentamento Porto João André, local onde também atuava como vendedor. No trajeto de volta, ele foi atingido por um carro que trafegava no sentido oposto e que teria tentado ultrapassar uma fila de carretas próximo ao trevo de acesso a um motel na rodovia.

O impacto da batida foi tão violento que a vítima morreu ainda no local do acidente. A motorista do carro foi encaminhada ao Hospital Municipal de Brasilândia, sem risco de morte. O local foi isolado para os trabalhos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil, que investiga as causas da colisão.

Morador de Brasilândia, Wallace era bastante conhecido na cidade tanto por sua atuação como vigilante quanto pela venda de pães na região rural. A dinâmica exata do acidente ainda será apurada pelas autoridades.

