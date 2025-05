Sesau divulga escala médica de urgência para este sábado (03)

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), divulgou a escala médica de urgência e emergência para este sábado (03).

A escala é dividida entre os períodos matutino, vespertino e noturno, garantindo cobertura médica nas principais regiões da cidade. A Sesau reforça que a população deve procurar as unidades conforme a gravidade dos sintomas e que os casos leves podem ser direcionados às unidades básicas de saúde nos dias úteis.

