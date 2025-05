Homem é preso após andar nu e tentar invadir apartamento em condomínio de Dourados

Moradores denunciaram atos obscenos; suspeito alegou ter ingerido álcool e procurava a companheira

Um homem de 29 anos foi preso na noite desta sexta-feira (2) após ser flagrado andando nu pelo pátio de um condomínio residencial no bairro III Plano, em Dourados, região próxima às universidades. Ele é acusado de praticar atos obscenos e de tentar forçar a entrada em um dos apartamentos vizinhos, o que gerou preocupação entre os moradores.

A Polícia Militar foi acionada por moradores do local, que relataram a presença do homem completamente despido circulando pelas áreas comuns do condomínio. Duas mulheres disseram aos policiais que o suspeito chegou a tentar abrir à força a porta de um dos apartamentos, aumentando a tensão entre os condôminos.

O homem foi encontrado dentro do banheiro de seu próprio apartamento. Ao ser abordado, contou aos policiais que havia chegado do trabalho durante a madrugada e, ao não encontrar a companheira em casa, saiu à sua procura — mesmo sem roupas. Ele admitiu ter consumido bebida alcoólica e atribuiu o comportamento ao efeito do álcool.

Diante da situação e dos relatos das testemunhas, os militares deram voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados. O caso foi registrado como ato obsceno e invasão de domicílio.

