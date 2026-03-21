Homem morre com toráx perfurado após acidente em Maracaju

Situação ocorreu depois de desentendimento no trânsito; circunstâncias ainda são apuradas

Na mdrugada deste sábado (21), um homem de 34 anos, identificado como Ivandre Barbosa da Silva, morreu após o carro que dirigia atingir o muro de uma residência na Rua Nestor Pires, no bairro Vila Margarida, em Maracaju.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Ivandre e um amigo haviam saído de uma casa noturna quando se envolveram em um desentendimento no trânsito, após uma colisão com outro veículo.

Ainda conforme o registro, houve discussão entre os envolvidos e, na sequência, o carro da vítima deixou o local, sendo acompanhado pelos ocupantes do outro veículo. Durante o trajeto, Ivandre perdeu o controle da direção e bateu contra o portão de uma residência.

Após o impacto, ele foi encontrado desacordado dentro do carro. O atendimento foi acionado, mas a morte foi confirmada no local. O corpo apresentava um ferimento na região do tórax, cuja origem ainda será esclarecida.

Durante as buscas, um homem foi localizado e levado para prestar esclarecimentos. Os veículos envolvidos foram recolhidos para análise.

O caso segue em investigação.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.