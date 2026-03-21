COP15 provoca mudanças no trânsito do Parque dos Poderes neste domingo em Campo Grande

Evento internacional com presença de autoridades altera circulação e restringe acessos na região

A realização da COP15 em Campo Grande vai impactar o trânsito no Parque dos Poderes neste domingo (22), com mudanças na circulação e restrições de acesso em áreas específicas.

As alterações ocorrem por conta do esquema de segurança montado para o evento internacional, que será realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo e deve reunir autoridades, incluindo chefes de Estado.

A partir do meio-dia, a área administrativa do Parque dos Poderes ficará fechada para circulação de veículos e pedestres. A medida atende a protocolos definidos para garantir a segurança durante o encontro.

Com isso, motoristas que seguem pela Avenida Afonso Pena em direção à Avenida Mato Grosso poderão avançar apenas até a rotatória do Beirute, sendo necessário retornar. Já no sentido contrário, o tráfego será permitido até a rotatória da Agesul.

A programação do projeto “Amigos do Parque”, que costuma reunir atividades de lazer e esporte aos fins de semana, terá ajustes pontuais.

Equipes de trânsito estarão no local para orientar condutores e organizar o fluxo durante o período de mudanças.

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