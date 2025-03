Homem morre afogado em represa de Naviraí após tentar atravessar a nado

Cleberson Aristides Boeira, de 33 anos, foi encontrado morto nessa segunda-feira (24) após desaparecer em uma represa na cidade de Naviraí, a cerca de 359 quilômetros de Campo Grande. Ele se afogou no domingo (23), enquanto estava com a família no local.

De acordo com o registro policial, Cleberson estava aproveitando o domingo ao lado de familiares. Segundo relatos, ele ingeriu bebidas alcoólicas e fez uma refeição, momento em que começou a sentir um formigamento no corpo. Na tentativa de aliviar o desconforto, decidiu entrar na represa durante a tarde.

Testemunhas contaram que, já dentro da água, Cleberson afirmou que atravessaria a represa a nado. No entanto, ele acabou afundando e desapareceu logo em seguida. Familiares acionaram o Corpo de Bombeiros, que iniciou as buscas ainda no domingo, mas sem sucesso.

Durante o ocorrido, a mãe de Cleberson passou mal e precisou de atendimento médico. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros e ela foi encaminhada para o hospital da cidade.

As buscas foram retomadas na manhã de segunda-feira. O corpo de Cleberson foi localizado pelos bombeiros horas depois. A Polícia Civil e peritos estiveram no local para realizar os procedimentos necessários e apurar as circunstâncias da morte.

O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades locais.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais