Tempo instável marca essa terça-feira no Estado, com previsão de chuvas intensas e ventos fortes

Frente fria e áreas de baixa pressão provocam acumulados de chuva acima de 40 mm e rajadas de vento que podem superar 60 km/h em várias regiões do Estado

A terça-feira (25) será marcada por tempo instável em Mato Grosso do Sul. A combinação de calor, umidade e a passagem de cavados, além do avanço de uma frente fria e a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, favorecem a formação de instabilidades em grande parte do estado.

A previsão indica possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada ao longo do dia, mas há chance de episódios mais intensos e tempestades localizadas, acompanhadas por raios e rajadas de vento. Os acumulados podem ultrapassar 40 mm em 24 horas, especialmente nas regiões central, sul, sudoeste, sudeste e pantaneira.

As temperaturas variam conforme a região. No sul e sudeste do estado, as mínimas ficam entre 18°C e 21°C, com máximas de 26°C a 32°C. Já nas regiões sudoeste e pantaneira, os termômetros marcam mínimas de 22°C a 25°C e máximas de 27°C a 31°C. No bolsão, leste e norte, as mínimas oscilam entre 20°C e 24°C, com máximas que podem chegar a 34°C. Em Campo Grande, a capital, a mínima prevista é de 21°C a 23°C, com máxima entre 27°C e 29°C.

