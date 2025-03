Homem é executado a tiros na fronteira

Crime aconteceu quando o homem saiu de uma loja de ferragens

Na manhã desta segunda-feira (24), um homem identificado como Bruno Pacheco Ferreira, de 41 anos foi executado a tiros em Ponta Porã. O assasinato aconteceu no cruzamento das ruas Marechal Floriano e Maracaju, Centro de Ponta Porã.

Os atiradores fugiram em um carro que tinha placas de Aral Moreira. O veículo foi encontrado depois, em um terreno baldio na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero.

De acordo com informações do site Ponta Porã News, a esposa e uma criança estavam no carro quando Bruno foi executado. Ele foi atingido quando se aproximava do carro e então logo depois foi atingido por tiros disparados pelos atiradores em uma pick-up branca. Um tirador chega a descer do veículo e dispara contra Bruno.

