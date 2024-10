Homem morre afogado após embarcação virar no Rio Aquidauana

Na manhã de terça-feira (15), Valdemir do Carmo Américo, de 63 anos, morreu afogado no Rio Aquidauana, a cerca de 20 km do centro de Aquidauana. O acidente aconteceu enquanto ele pescava na companhia de seu pai, de 91 anos, e de outro pescador, de 65 anos.

De acordo o registro policial, testemunhas relataram que o incidente aconteceu quando Valdemir fisgou um peixe e, ao tentar retirá-lo da água, se desequilibrou e bateu a cabeça no barco, o que provocou o tombamento da embarcação. Desesperados, os dois homens que o acompanhavam conseguiram resgatá-lo, mas ele já estava sem vida. Os demais ocupantes não sofreram ferimentos.

Apenas 10 dias antes, em 6 de outubro, Adria de Souza Santana também perdeu a vida nas águas do Rio Aquidauana. Ela entrou no rio para salvar seu filho, mas acabou se afogando. Embora tenha sido socorrida e levada ao hospital, não resistiu.

As autoridades locais alertam para o aumento de acidentes no rio, principalmente envolvendo pescadores e banhistas, e reforçam a importância de medidas de segurança durante atividades aquáticas. A polícia segue investigando o caso.

