Brasil goleia o Peru por 4 a 0 em jogo das Eliminatórias da Copa

Na noite de terça-feira (15), a Seleção Brasileira protagonizou uma atuação dominante ao vencer o Peru por 4 a 0, em partida válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O confronto, realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, consolidou a boa fase da equipe comandada por Fernando Diniz, que segue na quarta colocação com 16 pontos.

Desde o apito inicial, o Brasil impôs seu ritmo, pressionando a defesa peruana e mantendo o controle da posse de bola. Mas as oportunidades claras de gol demoraram a surgir, graças à forte marcação dos peruanos. O primeiro grande momento veio aos 37 minutos do primeiro tempo, quando Igor Jesus foi derrubado na área por Carlos Zambrano. O defensor peruano, ao tentar interceptar a jogada, tocou a bola com o braço, e após revisão do VAR, o árbitro não hesitou em marcar o pênalti.

Coube a Raphinha, destaque da partida, a responsabilidade de abrir o placar. Com muita tranquilidade, o atacante escolheu o canto esquerdo, enquanto o goleiro Pedro Gallese saltou para o lado direito, colocando o Brasil em vantagem.

No segundo tempo, a Seleção voltou ainda mais agressiva e logo aos oito minutos, ampliou o placar novamente com Raphinha. O atacante foi derrubado por Zambrano dentro da área, configurando o segundo pênalti da partida. Com a mesma precisão, o brasileiro converteu e deixou o Brasil em uma posição confortável no jogo.

Sem encontrar meios de superar a defesa brasileira, o Peru passou a sofrer com a pressão constante. O terceiro gol veio aos 26 minutos, quando Luiz Henrique, em jogada individual pela direita, cruzou na medida para Andreas Pereira, que entrou com estrela. Em um belo voleio, o meia estufou as redes e fez 3 a 0.

Três minutos mais tarde, Luiz Henrique, em grande noite, arriscou de fora da área e acertou um chute colocado no canto direito de Gallese, marcando o quarto e último gol da partida, coroando a goleada brasileira.

Com o triunfo, a Seleção Brasileira consolidou sua posição no G4 da competição, chegando a 16 pontos, enquanto o Peru, com apenas 6, continua na nona colocação. O próximo compromisso do Brasil será contra a Venezuela, em novembro, enquanto o Peru enfrentará o Chile, em um duelo importante para os dois times na parte inferior da tabela.

O próximo jogo será contra a Venezuela, no dia 14 de novembro.

