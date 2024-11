Balanço da operação Proclamação da República 2024 da PRF registrou 19 acidentes em MS

Nesta segunda-feira(18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostrou os dados da Operação Corpus Proclamação da República 2024 no Mato Grosso do Sul. De 14 a 17 de novembro, 19 acidentes foram registrados.

Desse total, 8 foram considerados graves. 26 pessoas ficaram feridas e quatro morreram. A PRF comparou essa operação com a operação de Corpus Christi 2024, já que em 2023 não houve feriado prolongado.

No feriado de Corpus Christi em 2024 foram registrados 33 acidentes, 9 graves, 33 feridos e três mortes. Na Operação Proclamação, a PRF flagrou 113 condutores e/ou passageiros sem o cinto de segurança. 30 crianças estavam sendo transportadas fora do dispositivo de segurança. 284 ultrapassagens indevidas foram notificadas. No total, 1.371 autuações foram registradas.

Foram realizados 3.588 testes de alcoolemiaa e 57 condutores foram flagrados dirigindo após consumir álcool. Durante as ações, cerca de 1,1 tonelada de maconha e três veículos foram recuperados.

