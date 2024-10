Gaúcho é flagrado transportando em carreta três toneladas de maconha na MS-156

Homem de 51 anos foi preso, na madrugada desta sexta-feira (18), na MS-156, em Dourados, distante 223 quilômetros de Campo Grande, após ser flagrado transportando três toneladas de maconha na carreta que conduzia.

Conforme informações, equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizava fiscalização na rodovia, uma vez que a área é de interesse da união por ser faixa de fronteira. Equipe de inteligência descobriu a passagem da carreta e avisou os policiais, que realizaram abordagem.

O motorista, que é morador de Porto Alegre (RS), abriu o compartimento de carga, onde foram encontradas dezenas de tabletes contendo o entorpecente. Aos agentes, o homem alegou que não sabia da existência da droga e que apenas estava realizando uma “missão” para o patrão, que havia mandado ele buscar o veículo em Campo Grande e levar até Ponta Porã.

Na cidade, ele deixou o veículo em um terreno para que algumas pessoas pudessem fazer um “reparo” na carreta. Após quatro dias, seguiu viagem para carregar carga de milho e levar até Curitiba (PR). O condutor foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Polícia Civil em Amambai, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas. A equipe recebeu auxílio de militares do exército para descarregar a droga.

