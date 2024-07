Associação Comercial e Industrial de Campo Grande terá agência do Sicoob

Inauguração ocorrerá nesta sexta-feira, às 19h30, na sede da entidade.

A cooperação trouxe mais uma unidade do Sicoob para a capital sul-mato-grossense. A Cooperativa Sicoob Médio Oeste, em parceria com a ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande), vai inaugurar uma agência na sede da entidade. A festividade está confirmada para sexta-feira (19), a partir das 19h30, na Rua 15 de Novembro, 390. Essa é quarta agência da Cooperativa no Mato Grosso do Sul e faz parte do plano de expansão do Sistema Sicoob.

“Nossa missão é promover a união da classe empresarial, fortalecendo sua atuação e viabilizando seu desenvolvimento de forma sustentável. Nossos 98 anos de existência e quase 10 mil associados provam essa trajetória de sucesso. Com essa parceria, avançamos mais um passo no fortalecimento do movimento cooperativista e no propósito de auxiliar no desenvolvimento dos empresários e da economia local”, disse Renato Paniago, presidente da ACICG.

Sicoob

Com mais de 8 milhões de cooperados, o Sicoob está presente em todos os estados e no Distrito Federal. Tem a maior rede física do país com mais de 4,6 mil pontos de atendimento distribuídos em 334 cooperativas singulares. Oferece uma ampla gama de serviços financeiros, como, por exemplo, conta corrente, crédito, investimentos, cartões, previdência, consórcios, seguros, cobrança bancária e maquininhas de cartão.

Cooperativa

O Sicoob Médio Oeste iniciou suas atividades há 19 anos no Oeste do Paraná, onde possui 6 pontos de atendimento e há dois anos atua no Mato Grosso do Sul com agências em Bonito, Jardim e na própria capital Campo Grande com agência na Avenida Tamandaré, 665, na Vila Alba.

“Estamos dando mais um passo importante na consolidação da parceria com os empresários e sociedade da capital Campo Grande. Nosso objetivo é oferecer soluções financeiras que atendam as demandas dos empresários e da população campo-grandense. Além de justiça financeira, nós buscamos a participação efetiva dos associados nos resultados. Com essa nova parceria com a Associação Comercial de Campo Grande, praticamos nossa filosofia que é colocarmos a sociedade em primeiro lugar, buscando o desenvolvimento da nossa região de atuação”, comentou Rafael Katarinhuk, presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Sicoob Médio Oeste.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram