Homem mata irmã asfixiada e cava cova para esconder o corpo

Uma mulher identificada como Patrícia Benites, de 31 anos, foi morta asfixiada pelo próprio irmão, na frente dos filhos da vítima, de 3 e 5 anos. O crime aconteceu ontem (27), no bairro Tiradentes, em Campo Grande. O suspeito, Antônio Benites, de 38 anos, foi descoberto após cavar um buraco nos fundos da casa onde aconteceu o assassinato, a fim de esconder o corpo da irmã.

O corpo da vítima foi encontrado corpo enrolado em um lençol, debaixo de uma pia de concreto no chão.

Após ser surpreendido, Antônio fugiu do local. Buscas são realizadas pelo suspeito, porém o homem ainda não foi encontrado. Benites já tem passagens pela polícia e já havia sido condenado por estupro.

