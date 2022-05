Serc/UCDB disputa mais uma Taça Brasil de Futsal Feminino

A Sociedade Esportiva Recreativa Serc/UCDB (Chapadão/Universidade Católica Dom Bosco) participa de mais uma edição da Taça Brasil de Clubes de Futsal feminina – Divisão Especial. A equipe conhecida nacionalmente disputa a competição em casa, no Guanandizão, em Campo Grande. Os jogos têm início amanhã (29) e seguem até o dia 4 de junho.

É a primeira vez que a competição feminina é sediada aqui no estado. O torneio garante ao time vencedor a vaga na Libertadores, competição que envolve equipes de toda a América do Sul.

“Temos trazido grandes eventos nacionais para o nosso estado e é um sonho antigo sediar a Taça Brasil feminina aqui. Além de receber atletas de renome, teremos a chance de prestigiar equipes de Mato Grosso do Sul no Guanandizão, destacando o futsal feminino”, afirma o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho.

“Estamos treinando forte, nos preparativos finais. Temos esperança de fazer uma boa campanha nessa competição, ainda mais por ser em Campo Grande”, conta o técnico Luiz Fernando Borges Daniel, conhecido como “Nando”. “Sempre foi um sonho nosso jogar a Taça Brasil aqui no estado, então agora chegou a hora. Vamos lutar para não decepcionar nossa torcida e chegar na final”, conclui.

No ano de 2019, em Lages (SC), a Serc/UCDB foi semifinalista e terminou em 4º. Em 2021, o time terminou em 6º lugar na disputa, que aconteceu em Pato Branco (PR). “Estamos bastante confiantes, porque dessa vez estaremos em casa, com nossa torcida”, relata a capitã Bruna Elisbão.

“Temos uma vivência muito boa, bastante experiência jogando juntas em torneios e campeonatos nacionais. Agora, precisamos nos concentrar e nos livrar da ansiedade e do nervosismo, para apresentar um bom jogo. Chegar na final em casa seria um sonho realizado”, confessa a camisa 4.

Para a preparação da equipe para campeonatos nacionais, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte, destinou R$ 500 mil ao time. O recurso é proveniente do FIE/MS (Fundo de Investimentos Esportivos).

De acordo com o clube, o recurso é utilizado para o pagamento de bolsa para atletas e salários para a comissão técnica, assim como a contratação de reforços para a equipe, aquisição de materiais esportivos, investimento em estrutura adequada para treinos de alto rendimento, despesas com contratação de prestadores de serviços, entre outros.

A Serc/UCDB já entra em quadra na rodada de abertura, no domingo (29), às 20 horas (horário de MS), diante do Clube 2004/Kath Prosports (BA).

Ficha técnica:

Goleiras: Vanessa Lima e Polyana Polidoro

Fixas: Bruna Elisbão e Leticia Diniz

Alas: Ana Moura, Dayane Sochor, Emilly Domingues, Fabiola Mendonça, Isabella Costa, Kamila Lobo, Kamilly Oliveira, Karolina Ribeiro, Luana França e Maysa Rodrigues

Pivôs: Julia Oliveira, Thais Fragoso, Thaynara Recaldes e Viviane Lopes

Comissão técnica: Luiz Fernando “Nando” Borges Daniel (técnico), Wellen Silva (auxiliar técnica), Kleiton Queiroz (preparador físico) e Iramilton Oliveira (atendente).

