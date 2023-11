Gabriela namorava com os suspeitos e foi morta após contar para atual do ex sobre traição

Gabriela de Oliveira Belentani, de 18 anos, foi assassinada com seis tiros no último dia 10 deste mês, no bairro Jardim Botânico, em Campo Grande, após contar para o atual de seu ex -ficante, sobre as traições de Anderson, conhecido como ‘Maconha’. Ele foi preso neste final de semana e a polícia busca pelo paradeiro de seu comparsa, Lucas Henrique, apelidado por ‘LK’, que está foragido.

Durante a coletiva de imprensa na manhã de hoje (20), pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), as delegadas Analu Ferraz e Elaine Benicasa, relataram que Gabriela já se relacionou com Maconha e LK, e que ela pretendia contar para a namorada de Anderson esse triângulo amoroso entre eles.

As delegadas ainda relataram que os dois suspeitos ficaram sabendo dessa atitude da jovem, quando se uniram para agredir Gabriela a se calar e não falar sobre o relacionamento.

Sabendo da ameaça, a jovem entrou em contato com a polícia, mas os dois suspeitos conseguiram fugir. Lucas e Anderson não desistiram de deixar Gabriela em paz. No dia do crime, os dois suspeitos voltaram a se unir e foram atrás da jovem em uma motocicleta. Naquela noite, os autores encontraram Gabriela em um veículo que havia pegado carona. Ainda de acordo com as delegadas, Gabriela estava receosa e com medo de ser assassinada, por isso resolveu pegar carona para sair do bairro, quando ela foi executada pelo LK com seis tiros. Anderson ficou na motocicleta e ajudou o comparsa fugir do local, após o crime.

As delegadas ainda reforçaram que durante o depoimento com Anderson, ele negou qualquer envolvimento no crime, mas conversas em um celular apreendido mostram conversas entre eles.

A delegada Analu Ferraz ainda relatou que Lucas Henrique continua foragido e já tem um mandado de prisão em aberto há 10 dias.

