Homem mata a facadas atual da ex-mulher na frente dos filhos

Homem identificado como Raymes Damião Ferreira da Silva, de 37 anos, foi morto a facadas pelo ex-marido da esposa na madrugada deste domingo (11), no bairro Jardim Brasilia, na cidade de Paranaíba, a 417 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu na frente dos filhos da mulher e do suspeito.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o autor do crime invadiu a residência onde a ex-mulher mora com os filhos e o atual esposo e os homens iniciaram uma briga. O suspeito então sacou uma faca, desferiu diversos golpes em Raymes, e fugiu do local após a ação.

A mulher e a filha viram toda a briga e acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Ao chegarem no local, os agentes constataram que não havia sinais vitais na vítima, e que ela já havia vindo a óbito. A Polícia Civil e a Perícia foram chamadas ao local.

A esposa de Raymes também precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros após ter um mal súbito. Os filhos dela foram levados para os cuidados de conhecidos. O caso foi registrado como Homicídio Simples na Primeira Delegacia de Polícia de Paranaíba. A policia continua a investigar o crime.

