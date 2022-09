PMA e UEMS de Aquidauana ministram curso de taxidermia de animais silvestres

A Polícia Militar Ambiental de UEMS de Aquidauana vai ministrar um curso de taxidermia de animais silvestres, na tarde de hoje (12). Além disso, irá ser realizado um outro curso de Educação Ambiental para Policiais, alunos e comunidade.

O curso de extensão com 40 horas/aulas visa a preparar os animais, retirando toda a carne do animal afetando o mínimo possível a pele para em seguida realizar a conservação e taxidermia, com o objetivo de uso em Educação Ambiental, pesquisa e museus.

O curso com duração de uma semana vai até sexta-feira (16) em Aquidauana. As aulas contam com cerca de 20 participantes, entres alunos da UEMS, uma técnica de laboratório da UFMS, pessoas da comunidade e Policiais Militares Ambientais.

Os alunos apreendem a técnica de taxidermia em aves, répteis, peixes e mamíferos. Serão taxidermizados: onça-parda, araras, quatis, tucanos, tamanduás, jacarés e vários peixes, entre outros. Os animais serão utilizados em trabalhos de Educação Ambiental nas Subunidades da PMA e os que ficarem perfeitos, também irão para o Bioparque, para uso em Educação Ambiental.

Objetivo do curso de taxidermia

O Curso de Taxidermia tem o objetivo do aprendizado, primariamente de anatomia, mas também de uma profissão. Taxidermistas são procurados no mundo todo para trabalharem principalmente em museus, o que não impede de montarem outros animais que não tenham restrição de captura e abate. Peixes por exemplo, podem ser montados para a venda. Além disso, animais de estimação também podem ser empalhados, geralmente quando as pessoas preferem conservar seus bichos ao morrerem.

Para a PMA, o trabalho de taxidermia é montar museus itinerantes de educação ambiental para ter atrativos às crianças e adolescentes no sentido de se discutir as razões que levaram àqueles animais a estarem mortos e não na natureza cumprindo seu papel ecológico.

