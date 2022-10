Homem leva tiro na mão, após tentar roubar arma de policial

Um homem, de 32 anos, foi baleado e preso em flagrante após furtar um celular e tentar tomar a arma de policiais militares. O caso ocorreu no último sábado (22), em um bar na região central de Maracaju, município localizado a 153 km de Campo Grande.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o homem estava em um bar, quando furtou o celular de um cliente do estabelecimento. A vítima deu por falta do aparelho e pediu para ver as imagens da câmera de segurança. De acordo com a polícia, por meio das imagens foi possível identificar o furto.

A vítima acionou a Polícia Civil e investigadores do SIG (Serviço de Investigações Gerais) encontraram o suspeito no bairro Egídio Ribeiro, região central de Maracaju. O homem foi identificado com Robson Ferreira Ibanez França.

Após ser questionado sobre o furto, o homem entrou em luta corporal com os agentes e tentou tomar o revólver de um deles. Para evitar ter a arma levada, o policial disparou contra a mão do rapaz.

O celular furtado estava de posse do autor no momento da abordagem. O Boletim de Ocorrência informa que o França foi encaminhado para o hospital da cidade, onde passou por atendimento médico e recusou realizar cirurgia na mão direita, mesmo com alerta dos riscos.

O caso foi registrado na DP de Maracaju como furto, resistência e lesão corporal decorrente de oposição à intervenção policial.

