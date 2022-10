Em ligação, Rússia cita “escalada descontrolada” na Ucrânia

Durante uma ligação entre o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Choigu e os ministros Sébastien Lecornu, da França, Ben Wallace, do Reino Unido, e Hulusi Akar, da Turquia, realizada neste domingo (23), Sergei afirmou que a situação na Ucrânia “tende a uma escalada maior e descontrolada”.

A informação foi divulgada em nota pelo Ministério da Defesa russo, onde acrescentou que o ministro expressou preocupações com as “possíveis provocações da Ucrânia com o uso de uma ‘bomba suja”. Porém, o Kremlin não ofereceu nenhuma evidência que sustente a alegação.

Em comunicado, Lecornu disse que a França deseja uma solução pacífica do conflito entre Rússia e Ucrânia, e que não vai se envolver na escalada da guerra de forma alguma, especialmente em relação às opções nucleares. O francês afirmou ainda que planeja conversar com seu colega de Defesa ucraniano.

Já Wallace refutou as acusações feitas pelo ministro russo de que os países do Ocidente estariam facilitando um plano de Kiev para escalar o conflito na Ucrânia.

Neste domingo (23), Choigu também falou por telefone com o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, sendo esse o segundo contato entre eles em apenas três dias. Antes deste período, não se falavam desde maio. Moscou não informou o conteúdo da conversa nem quais temas foram debatidos.

Em nota, o governo americano reforçou a necessidade de linhas de comunicação em meio à guerra atual e um diplomata russo disse à agência estatal Tass que a ligação era necessária para eliminar mal-entendidos.

