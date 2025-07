Homem inventa furto para tentar recuperar tablet vendido e acaba preso por falsa comunicação de crime em Antônio João

Na manhã deste sábado (19), um caso inusitado mobilizou a Polícia Militar de Antônio João, município a 285 km de Campo Grande. Por volta das 8h50, um homem compareceu ao 2º Pelotão da PM alegando que havia sido vítima de furto. Segundo ele, um indivíduo que circulava de motocicleta pela área comercial da cidade teria subtraído seu tablet.

Com base nas informações repassadas, como as características do suposto autor e sua possível residência, a equipe policial foi até o local indicado. Lá, encontraram um homem que negou o crime e afirmou ter comprado o tablet dias antes por R$ 300. Ele contou ainda que havia revendido o aparelho por R$ 40.

Os militares, então, foram até a casa do novo comprador. O homem confirmou a aquisição e entregou voluntariamente o tablet, um modelo da marca Amazon, de cor vermelha.

Durante nova conversa com a guarnição, o denunciante acabou confessando que havia inventado a história do furto para tentar reaver o equipamento, que ele mesmo havia vendido anteriormente.

Diante da confissão, o homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Antônio João por falsa comunicação de crime. O tablet foi apreendido e os envolvidos encaminhados para esclarecimentos e providências legais.

