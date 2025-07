Domingo será de calor em Mato Grosso do Sul, com temperaturas que podem chegar aos 33°C

O domingo (20) será de tempo firme e temperaturas em elevação em Mato Grosso do Sul, segundo a previsão meteorológica. O destaque vai para as regiões norte, pantaneira e sudoeste, onde os termômetros podem atingir até 33°C ao longo do dia.

Nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados, as temperaturas mínimas devem variar entre 10°C e 12°C, enquanto as máximas ficam 26°C , mantendo o clima mais ameno durante a manhã e início da noite.

Já nas regiões sudoeste e pantaneira, os termômetros marcam mínimas entre 13°C e 18°C, com máximas de 30°C, indicando um dia quente e seco. Nas regiões do bolsão, leste e norte, a previsão indica mínimas entre 12°C e 14°C, com máximas entre 26°C e 31°C, mantendo o padrão de calor no período da tarde.

Em Campo Grande, a capital do estado, a temperatura mínima deve ficar 17°C, com máximas de 28°C, e sem previsão de chuva.

Os ventos predominam do quadrante sul, mudando para o leste ao longo do sábado, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h. Rajadas mais intensas, acima de 50 km/h, podem ocorrer pontualmente em algumas regiões.

O dia deve ser aproveitado com roupas leves e hidratação constante, especialmente nas áreas mais quentes do estado.

