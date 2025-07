Homem é preso por dirigir embriagado após ser flagrado pela PM em Dourados

Um homem foi preso na noite de sexta-feira (18) por dirigir sob efeito de álcool, em Dourados, cidade 230 quilômetros de Campo Grande. O flagrante aconteceu por volta das 23h40, na Rua Alcides José de Macedo, durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar.

Os policiais abordaram um veículo GM Corsa que circulava pela via e, ao se aproximarem do motorista, notaram um forte odor etílico. Questionado, o condutor confessou ter ingerido cachaça antes de assumir a direção.

Embora tenha sido oferecido o teste do etilômetro, o motorista se recusou a realizar o exame. Mesmo diante da negativa, os sinais evidentes de embriaguez foram suficientes para que os policiais o conduzissem à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

O caso foi registrado como condução de veículo sob a influência de álcool, e o homem permanece à disposição da Justiça.

