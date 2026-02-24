Homem invade residência, furta carro enquanto moradores dormiam e é preso em Ribas do Rio Pardo

Um homem de 50 anos foi preso na tarde de segunda-feira (23) após furtar um veículo de uma residência em Ribas do Rio Pardo. O crime ocorreu no domingo (22), quando o suspeito invadiu a casa enquanto os moradores ainda dormiam.

De acordo com informações policiais, o homem entrou no imóvel pela porta da cozinha, que não estava trancada. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação: o suspeito circula pela residência, localiza a chave do carro e foge em seguida com o veículo.

Com base nas imagens, os investigadores conseguiram identificar o autor do furto. Ele foi localizado na região central da cidade e preso em flagrante por equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG).

Após a prisão, o homem foi encaminhado para a delegacia de polícia, onde o caso foi registrado. O veículo furtado foi recuperado, e a ocorrência segue sob os procedimentos legais.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais