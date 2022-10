Homem invade igreja com facão e ameaça crianças e fiéis

Um pastor de uma igreja localizada no Jardim Noroeste em Campo Grande teve que aciononar a Polícia Militar na tarde deste sábado (8), após um homem descontrolado invadir o local portando um facão e amaeaçar fiéis e crianças que estavam presentes no momento.

De acordo com informações, estava acontecendo uma confraternização para as crianças carentes da região, quando um homem, aparentemente sob efeito de bebidas e drogas, invadiu o local onde as pessoas estavam.

O suspeito falava “vou estraçalhar todo mundo. Sou Lúcifer, vou matar até as crianças” quando chegou. Logo em seguida começou a desferir golpes de facão nos bancos da igreja e no portão, causando estragos.

O partor decidiu então esconder as crianças na sua casa, onde a sua esposa permaneceu para cuidar dos jovens até a chegada da polícia. O pastor também chegou a ser agredido pelo homem com um soco no rosto ao tentar conter o suspeito que ainda estava descontrolado.

Quando os policiais chegaram até a igreja, conseguiram deter o homem, que foi encaminhado para a delegacia. O facão utilizado pelo detido não foi encontrado.

