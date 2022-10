Três unidades de saúde ficarão abertas no feriado para vacinação

Durante o feriadão desta semana, nos dias 10, 11 e 12 de outubro, três unidades de saúde irão ficar abertas para realizar o plantão de vacinação. A UBS Dona Neta, USF Moreninha e UBS 26 de Agosto irão atender das 7h30 às 17h, sem intervalo, oferecendo todas as vacinas do calendário disponíveis e também da Covid-19 e Influenza.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, que teve ínicio dia 08 de agosto, foi encerrada 30 de Setembro com cobertura de apenas 25% em Campo Grande. As doses continuam disponíveis em todas as unidades para qualquer criança entre 1 a 4 anos de idade, mesmo as que receberam o reforço da vacina há pelo menos 30 dias.

A parcial da cobertura geral da vacina na Capital, antes e depois da campanha é de cerca de 74% do público de até um ano, idade principal para o Ministério da Saúde rastreas as doses aplicadas. Nesta idade a meta estabelecida pelo órgão era a de 95%.

A vacina contra poliomielite tem como função proteger as crianças da doença conhecida popularmente como Paralisia Infantil, que há mais de trinta anos não é registrada no Brasil. A decisão de realizar uma nova campanha teve como base que o vírus ainda está circulante em alguns países, havendo casos positivos em locais onde antes não se tinha mais registro da doença, como é o caso dos Estados Unidos, que confirmou o diagnóstico em um adulto não vacinado em julho.

Campo Grande mantém disponível a vacina nas 73 unidades de saúde, que ficam abertas todos os dias, de segunda a sexta-feira para vacinação. Sábados e feriados, são abertas apenas as unidades de referência. Nesses dias também são realizadas ações extramuros e itinerantes em espaços de grande circulação de pessoas, como shoppings, por exemplo.

Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) tem intensificado as ações de vacinação em escolas municipais infantis, as EMEIS, mesmo com o fim da campanha para poder atingir a meta de cobertura vacinal.

Covid-19 e Influenza

Já as crianças que ainda não receberam nenhuma dose da vacina contra a Covid-19 poderão iniciar o esquema vacinal junto com outros imunizantes. A dose também está disponível para os outros públicos e para quem já cumpriu o intervalo entre doses recomendado pelos fabricantes da vacina.

Quem tem 12 anos ou mais e já completou o esquema primário de vacinação há pelo menos quatro meses também pode receber o primeiro reforço. O intervalo é o mesmo para quem tomou a terceira dose e tem 35 anos ou mais, é trabalhador da saúde ou tem 18 anos ou mais e possui algum imunocomprometimento grave.

