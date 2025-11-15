Padrasto é esfaqueado pelo enteado em Dourados

Um homem, de 37 anos, precisou ser socorrido depois de ser esfaqueado pelo enteado durante uma crise por abstinência de drogas. O caso aconteceu na nessa sexta-feira (14), em Dourados.

Conforme as informações divulgadas pelo site local Dourados News, as equipes da Guarda Municipal de Dourados foram acionadas para atender a ocorrência de tentativa de homicídio. No local, os agentes encontraram o suspeito, de 32 anos, trancado no quintal e em estado de completa desorientação, agressividade e alucinação. Ele gritava, ameaçava a equipe e se recusava a abrir o portão.

Diante da situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na negociação. Após nova tentativa de diálogo, o homem abriu o portão e se entregou. Entretanto, ao ser conduzido ao veículo da Guarda Municipal, voltou a ficar agressivo e investiu contra os agentes, sendo atingido por um disparo de arma de choque.

A vítima relatou ao atendimento inicial da UPA que o enteado é usuário de drogas e, em forte abstinência, teria ficado agressivo ao ser impedido de sair de casa naquele estado. Durante a discussão, o suspeito teria pegado uma faca e desferido um golpe no tórax do padrasto. O homem ferido e sua esposa fugiram da residência e buscaram atendimento na unidade de saúde.

