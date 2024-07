Bioparque Pantanal tem novos integrantes: Filhotes de Acará

A espécie conhecida como Oscar pode ser encontrado em baías do Pantanal, como também pode ser encontrado em porções lênticas de rios e riachos

O maior aquário de água doce do mundo abriga filhotes de Acará-Açu. O nascimento dos filhotes são resultados do trabalho de conservação desenvolvido no empreendimento e seus pais podem ser contemplados no tanque Margens dos rios.

A espécie conhecida como Oscar pode ser encontrado em baías do Pantanal, como também pode ser encontrado em porções lênticas de rios e riachos. O peixe pode chegar até 25 centímetros de comprimento e os filhotes são caracterizados por ter a coloração colorida, diferente dos adultos, com o corpo escuro e a presença de numerosas manchas claras irregulares.

Curiosidade

Uma das características da espécie é o cuidado biparental, o que significa que o macho e a fêmea dividem o cuidado e a proteção dos ovos e dos filhotes. Quando sentem algum tipo de ameaça, os pais colocam os filhotes na boca para protegê-los.

Ambos os pais defendem o território contra intrusos para garantir a segurança dos filhotes. Esse cuidado é crucial para a sobrevivência dos pequenos, especialmente em seu habitat natural, onde os predadores são abundantes.

