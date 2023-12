Homem furta pimenta e escova de dente e acaba preso com simulacro

Na última semana a equipe da polícia militar da Capital ao procurar suspeito de furtar escovas de dentes, produtos de higiene e pimenta de um supermercado da Capital foram surpreendidos ao prender o homem com um simulacro ( arma de brinquedo que imita verdadeira).

Foram recuperados 03 condicionadores, 02 escovas de dentes, 01 perfume, 02 brilhos labiais e 01 pimenta.

Foi portar o simulacro de pistola que piorou sua situação diante das autoridades. As testemunhas e vítimas, Marcelo e Géssica, foram à delegacia.

