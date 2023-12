12ºBPM apreende cigarros contrabandeados e caminhão

A Polícia Militar do Estado da 12ºBPM/CPA-1/PMMS apreendeu no sábado (27), um caminhão com mais de 12 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Ao receber a ordem de parada, o motorista desafiou as autoridades, recusando-se a obedecer e fugiu em alta velocidade. A equipe da Força Tática iniciou uma perseguição ao veículo por alguns quilômetros.

A alta velocidade e a imprudência do condutor acabaram por resultar no tombamento do veículo, que ficou inutilizado. Após o acidente, o motorista foi prontamente socorrido e levado ao hospital local para receber tratamento médico.

Enquanto o motorista recebia atendimento os policiais realizaram a inspeção do caminhão com a carga ilegal que estava sobre o veiculo. Mais de 12.000 pacotes de cigarros contrabandeados foram encontrados no veículo, representando uma operação de grande porte e um prejuízo significativo para as organizações criminosas envolvidas.

A apreensão desse volume considerável de cigarros contrabandeados é resultado do trabalho incansável da 12ºBPM/CPA-1/PMMS em parceria com outros órgãos de segurança, visando desmantelar redes criminosas e coibir o transporte ilegal de mercadorias.

Após receber alta médica, o motorista foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais necessários. As investigações prosseguirão para identificar os responsáveis pelo contrabando e suas conexões com o país vizinho, buscando desmantelar a atividade ilícita em toda a sua extensão.

