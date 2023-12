Vereadores da Capital cobram explicações em duas Audiências Públicas

A Secretaria de Finanças e da Saúde da Capital prestam contas sobre os dados relativos ao 1º quadrimestre deste ano na Casa de Leis nesta segunda-feira (29).

A Audiência Pública relativa às contas da pasta de Finanças foi motivada pelos vereadores devido a suspeita de uma “Folha Secreta”, ser o motivo de inchar a máquina pública da Capital que está acima do limite de alerta com 56,48% de gastos com pessoal da Receita Corrente Líquida.

Segundo a tabela com os gastos consolidados, foram R$ 2.699.056.220,14 apenas com o pessoal. São mais de 58% da receita corrente líquida do 1º quadrimestre apenas de gastos com folha de pagamento.

E os vereadores cobram explicações. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento é composta pelos vereadores Betinho (presidente), Papy (vice-presidente), Ademir Santana, Ronilço Guerreiro e vereadora Luiza Ribeiro. A audiência deve contar com a presença da secretária municipal de Finanças e Planejamento, Márcia Hokama.

A Audiência que acontece de tarde às 14h será para debater a Saúde na Capital e verificar a folha que será comandada pela Comissão Permanente de Saúde, composta pelos vereadores Dr. Victor Rocha (presidente), Prof. André Luis (vice-presidente), Dr. Jamal, Tabosa e Dr. Loester. O secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, deve comparecer para repassar as informações sobre repasses, investimentos e o atendimento à população em postos de saúde, hospitais, exames, cirurgias, entre outros.

Os vereadores avaliam relatório da avaliação do cumprimento de metas para o exercício, investimentos prioritários, receitas, despesas e o comprometimento dos gastos com pessoal, fiscalizando os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

