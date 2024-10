Sul-mato-grossense morre após ser atropelado por carreta durante ultrapassagem no Paraguai

Sul-mato-grossense identificado como Ermenegildo Verneques, de 63 anos, morreu, nessa segunda-feira (14), em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, após ser atropelado por uma carreta enquanto realizava ultrapassagem com a moto que pilotava.

Conforme informações do site Ponta Porã News, a vítima seguia em uma motocicleta com placas de Marechal Cândido Rondo (PR). Entretanto, ele é natural de Ponta Porã, cidade que faz fronteira com o país vizinho.

O acidente aconteceu na rodovia PY 05. O brasileiro seguia com um capacete no braço e, durante ultrapassagem, acabou caindo e sendo atropelado pelo veículo de carga. Devido à gravidade do acidente, Ermenegildo morreu na hora.

O motorista do veículo foi preso em flagrante, mas as causas da prisão não foram divulgadas. O local do acidente foi isolado para o trabalho de investigação da polícia local.

