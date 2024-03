Homem foragido por tráfico internacional de drogas é preso em Aquidauana

Um homem foragido, condenado por tráfico internacional de drogas, identifico como E.M.O., de 32 de idade foi preso em Aquidauana. A prisão ocorreu na quinta-feira(21) pela Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigações Gerais da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana.

O Mandado de Prisão foi expedido pela 1ª Vara Federal de Ponta Porã, na data de 04 de dezembro de 2023, em decorrência de condenação relacionada ao crime de tráfico internacional de substâncias entorpecentes.

O indivíduo estava foragido desde a data de emissão do mandado e foi detido pela Polícia Civil após diligências na região e permanecerá preso. O homem foi condenado a 08 anos e 02 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado.

