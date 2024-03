Sesc Geek, Guilherme Arantes, Tradição e Os Calabresos agitam final de semana

O fim de semana promete diversidade cultural e muito entretenimento em Mato Grosso do Sul. A 16ª Semana do Artesão tem programação no Armazém Cultural, em Campo Grande, com atrações musicais, como o Grupo Tradição e Flor de Pequi, além da Feira do Artesanato “Mãos que Criam”, que reúne expositores do estado inteiro, colocando à venda seus produtos criativos.

Na música, Guilherme Arantes se apresenta em Campo Grande para comemorar seus 48 anos de carreira, com repertório que traz os maiores sucessos. E tem artistas da terra em destaque também: o duo campo-grandense Vozmecê lança ao vivo o novo single “Bafafá”, com participação especial de Beca Rodrigues, Silveira e Jerry Espíndola.

Os fãs de comédia também serão contemplados pelo Agendão deste fim de semana. Isso porque a dupla “Os Calabresos”, formada por Toninho Tornado e Netto Tomaz, que se tornou febre na internet, faz o stand up “Na Pegada da Comédia”. No clubinho do Cegê Comedy, Daniel Lacraia, Fred Oshiro, Alex Zazyki, Raphaele Machado, Samuel Isidoro e Higor Alexandre vão tomar conta do palco, prometendo envolver o público com muitas gargalhadas.

A partir deste sábado o universo nerd marca presença em mais uma edição do Sesc Geek. Vai ter concurso de cosplay, karaokê, jogos, coreografias, Museu Itinerante do Videogame e muito mais.

Crianças e adultos também podem desfrutar de momentos de diversão no Ita Center Park, localizado no Shopping Campo Grande, que oferece uma ampla variedade de atrações, incluindo Ranger, Disco, pista de choque, cine 6D, Tagada, Twister, Bruxo, rock & roll, cama elástica, giostrina, trenzinho, charrete, caminhãozinho, tiro ao alvo, pesca e roda gigante.

Os ingressos têm os seguintes valores: um ingresso por R$ 15 e quatro ingressos (combo), por R$ 50. A Roda Gigante tem valor separado, sendo R$ 20 o individual e R$ 60 o combo com quatro cadeiras. O horário de funcionamento é das 17h às 22h, de segunda à sexta-feira. Aos sábados, domingos e feriados é das 15h às 22h.

Em Dourados, o espetáculo O Grande Salto promete divertir crianças e adultos em meio a acrobacias e piruetas atrapalhadas, sempre acompanhadas pela trilha sonora circense e percussiva. A apresentação traz a mescla da arte da palhaçaria com a técnica de trampolim acrobático. Já em Jaraguari acontece a terceira etapa eliminatória do Festival da Circulação Musical de Jaraguari (FestJar), celebrando o talento musical da região.

No domingo, com a participação de mais de 60 expositores confirmados, o Desapega Campo Grande oferecerá espaços dedicados ao desapego, onde os visitantes terão a oportunidade de adquirir itens de qualidade a preços acessíveis. O evento contará com desapego de roupas, calçados, acessórios, brinquedos, artigos para casa, decoração, livros e até plantas.

