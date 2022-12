Homem foragido há mais de 23 anos é preso

Um homem, de 56 anos, acusado de duplo homicídio em Sete Quedas, distante a 515 quilômetros de Campo Grande, há mais de 23 anos, foi detido pela Polícia Federal ontem (1º).

Segundo informações da PF, o homem, acusado em 1997, foi detido em Guaíra (PR), na fronteira com o Paraguai. A prisão foi realizada após trabalho de identificação e localização.

Foi identificado que o foragido morava em Pindoty Porá, na cidade paraguai de Corpus Christi, utilizando identidade falsa. Pindoty Porá faz fronteira com Sete Quedas, cidade onde o criminoso cometeu o duplo assassinato.

Ainda durante a prisão, foram encontradas três armas de fogo com o acusado. Ele cumprirá a pena em Sete Quedas.

