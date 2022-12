Projeto “Juntos” sediará 2º Encontro de Empreendedores e Estudantes da Capital

Formado por um grupo de voluntários, o projeto “JUNTOS” é um Ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia com foco em treinamento, capacitação, relacionamento e empreendedorismo.

O grupo é responsável pela organização do segundo encontro de empreendedores e estudantes cristãos de Campo Grande será realizado nos dias 03 e 04 de dezembro na Escola Adventista unidade Vilas Boas, localizada na rua Rua Giocondo Orsi, n° 848.

O encontro será aberto para toda comunidade e abordará temas como: Gestão, liderança, planejamento, investimentos, marketing, contabilidade, logística, viabilidade,

vendas, comércio eletrônico, tecnologia, startups e acesso à programas públicos de fomento ao empreendedorismo.

As vagas são limitadas, e será disponibilizado um certificado de participação do evento, constando a programação completa e as horas (carga horária), para fins educacionais. Neste ano, teremos palestrantes como:

• Lindolfo Martin (fundador do grupo Multicoisas)

• Helenita Brum (CEO do grupo ValeBrum)

• Guilherme Junqueira (CEO da Gama Academy)

• Miguel Greco (BTG Pactual – Regional Centro Oeste)

Data: 03 e 04 de Dezembro de 2022

Horário: 15h (03/12) e 08h (04/12)

Local: Escola Adventista Vilas Boas – Rua Giocondo Orsi 848 – Vilas Boas

Valor: Premium: R$ 65,00 Standard: R$ 45,00

Mais informações: Website: https://portaljuntos.com.br/

Link de inscrição: https://doity.com.br/juntos2022

Com informações da assessoria