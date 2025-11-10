Homem foge após agredir, perseguir e ameaçar companheira em Rochedo

Suspeito usa tornozeleira eletrônica por agressões anteriores contra a mulher

No último domingo (09), uma mulher foi a delegacia denunciar agressão e ameaça contra o marido em Rochedo. O homem ainda teria corrido atrás dela quando tentou fugir dele.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que está em Rochedo há cerca de 20 dias e que ajuda o cunhado, Márcio, em serviços de lavoura na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, no muncípio.

Ela ainda contra que estava na residência quando seu marido, com quem convive a dois anos, chegou da lavoura alterado, e proferuu ofensas contra ela: “Sua vagabunda, você não presta, você saiu com os empregados da fazenda, você está me traindo, sua vagabunda.”

A vítima afirmou que tentou explicar que não havia traído o homem, porém ele não permitia que ela falasse, bastante agressivo. Ela disse que ele é usuário de cocaína e acreditava que ele havia feito uso da substância pouco antes do ocorrido.

Na discussão, o homem segurou a vítima pelos braços, omque causou dor e escoriações no braço esquerdo, ao tentar arrastá-la para o quarto. A vítima começou a gritar por socorro e conseguiu correr, sendo perseguida pelo suspeito.,

Em seguida, retornou à residência, trancou-se em um quarto, momento que o cunhado Márcio interveio e impediu o homem de entrar na casa.

O cunhado também informou que o homem antes de fugi do local, fez ameaças dizendo que iria “matar aquela vagabunda”. A PM (Polícia Militar) foi acionada e compareceu ao local, mas o homem já tinha fugido em uma área de matagal próxima.

Na madrugada, a vítima contou que o marido voltou para a residência após cessarem os efeitos da droga. Ela também informou que o homem faz uso de tornozeleira eletrônica, por praticado agressões anteriores contra ela no mês de setembro de 205 em Fátima do Sul.

A mulher manifestou o desejo de representar contra o autor e requeriu as medidas protetivas.

