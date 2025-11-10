UFMS encerra inscrições para Vestibular 2026 e PASSE nesta quarta-feira (12)

Provas serão aplicadas em dezembro e oferecem vagas em cursos presenciais e a distância nos 11 campi da universidade

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) encerra nesta quarta-feira (12) as inscrições para o Vestibular 2026 e para o PASSE (Programa de Avaliação Seriada Seletiva). Os dois processos seletivos oferecem vagas em cursos de graduação presenciais e a distância, com ingresso previsto para o próximo ano letivo.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo Portal de Ingresso da UFMS. A taxa é de R$100, e candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico puderam solicitar isenção até o dia 3 de outubro.

As provas do Vestibular serão aplicadas no dia 7 de dezembro, das 8h às 13h, com questões objetivas e redação. Já as três etapas do PASSE, voltadas a estudantes do ensino médio, ocorrerão no dia 14 de dezembro, no mesmo horário.

Os exames serão realizados nos 11 campi da UFMS, localizados em Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

No Vestibular, os candidatos podem concorrer em ampla concorrência ou pelo sistema de cotas, enquanto no PASSE a escolha do curso é feita apenas na terceira etapa. Para auxiliar na preparação, a universidade disponibiliza gratuitamente o livro digital “Dicas para a Redação”, produzido pela Editora UFMS.

