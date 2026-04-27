Homem flagrado com estátua leão furtada é autuado por tráfico de drogas e recepção em Campo Grande

Thiago Pereira foi preso em flagrante nesta segunda-feira (27), em Campo Grande, após policiais encontrarem drogas e a estátua de leão furtada de uma hamburgueria no Centro da Capital.

A prisão ocorreu depois de denúncia anônima que levou equipes da Derf (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos) até a casa do suspeito, no Bairro Aero Rancho.

No imóvel, os policiais localizaram a peça, que estava embalada em plástico. Durante a vistoria, também foram apreendidos maconha e comprimidos de ecstasy, conhecidos como “bala”.

Diante da quantidade e das circunstâncias, Thiago foi autuado por tráfico de drogas. Ele também responderá por receptação, por estar com o objeto furtado.

O suspeito permanece preso e o caso segue sob investigação.