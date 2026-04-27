Hospital do Câncer inaugura 5º andar com 32 leitos viabilizados por doações em Campo Grande

Nesta segunda-feira (27), ocorreu a inauguração do 5º andar do HCAA (Hospital de Câncer Alfredo Abrão), denominado “Ala Famílias do Agro”. O novo estrutura conta com 32 leitos destinados ao atendimento de pacientes oncológicos e foi viabilizado integralmente por meio de doações de 25 famílias do agronegócio, que contribuíram com R$ 50 mil cada, totalizando R$ 1,25 milhão.

Durante o evento, a prefeita destacou a importância das parcerias para o fortalecimento da rede de saúde e o impacto regional da unidade, que atende cerca de 73% da população de Mato Grosso do Sul. Segundo ela, a ampliação representa avanço na assistência aos pacientes. “Unir esforços e avançar com 32 leitos é um passo muito importante para os pacientes oncológicos do nosso Estado”, afirmou.

A iniciativa foi organizada pelo conselho curador do hospital e é considerada inédita no Estado. Representando os doadores, Ruy Fachini Filho ressaltou o caráter coletivo da ação e o compromisso do setor com a saúde.

A presidente do HCAA, Sueli Lopes Telles, afirmou que a nova ala deve ampliar a capacidade de atendimento, ajudando a reduzir a fila de internações e fortalecendo serviços como cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Ela também destacou o apoio do poder público na manutenção da unidade.

“A prefeitura é a gestora e banca, junto com o Governo Federal e o Governo do Estado, toda a parte do tratamento. Se hoje o atendimento apresenta qualidade, é porque há investimento contínuo dessas esferas”, disse.

A direção também informou que o hospital segue em expansão. Está prevista para o fim de maio a inauguração do segundo andar, com 20 leitos de UTI, por meio de parceria público-privada. Outro avanço é a instalação de um novo acelerador linear até o fim de junho, ampliando a oferta de tratamentos de alta complexidade.

O Hospital do Câncer Alfredo Abrão, cuja estrutura foi concluída em 2012 e começou a operar parcialmente em 2016, segue em processo de crescimento. A entrega do novo andar reforça a atuação conjunta entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil na ampliação do atendimento oncológico em Campo Grande.